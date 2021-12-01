При підготовці до другого читання в державному бюджеті на 2022 рік збільшили заплановані видатки на Верховну Раду, Офіс президента та Кабінет міністрів.

Текст законопроекту про держбюджет-2022 ( № 6000) сьогодні був оприлюднений на сайті парламенту.

Згідно з додатками до документа, на фінансування діяльності Апарату Верховної Ради у наступному році хочуть виділити 2,688 млрд грн.

У проекті держбюджету, ухваленому в першому читанні, на парламент виділяли 2,605 млрд грн. Відтак, видатки на Раду зросли на 83,893 млн грн (або ж приблизно на 3,2%).

Ці кошти спрямують на матеріально-технічне забезпечення, здійснення законотворчої діяльності, висвітлення роботи ВР через телебачення і радіомовлення, а також на фінансову підтримку парламентського видання Голос України.

На забезпечення діяльності Офісу президента України та глави держави Володимира Зеленського в 2022 році планують виділити 1,093 млрд грн. Порівняно з першим читанням видатки зросли на 12,539 млн грн, або ж на 1,2% (було 1,08 млрд грн).

Видатки на Секретаріат Кабінету міністрів України у 2022 році хочуть збільшити до 1,346 млрд грн (з 1,236 млрд грн). Тобто видатки зростуть більш ніж на 110 млн грн (порівняно з тим, що закладали до першого читання), або ж на 8,9%.

Ці кошти будуть спрямовані на виплату зарплат, підтримку газети Урядовий кур’єр тощо.

Як відомо, сьогодні Кабінет міністрів Україні вніс до Верховної Ради доопрацьований проект державного бюджету на 2022 рік для його остаточного ухвалення. У документі до другого читання були збільшені доходи та видатки.

Зокрема, уряд збільшив видатки на національну безпеку та оборону на 3,7 млрд грн.

Верховна Рада планує ухвалити в цілому проект держбюджету на 2022 рік вже у четвер, 2 грудня.