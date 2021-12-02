Кабинет министров Украины продлил еще на год – до начала 2023 года – действие постановления о применении ввозной пошлины к товарам из России.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства. Изменения были внесены в постановление Кабмина №1146 от 30 декабря 2015 года.

Согласно пояснительной записке к документу, с 1 января 2016 года Россия в одностороннем порядке прекратила по отношению к Украине действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ. К украинским товарам в РФ начали применять ввозную пошлину. Кроме того, Москва применяет по отношению к Украине и другие торговые ограничения.

В ответ на это правительство Украины в 2015 году приняло постановление, которым ввело таможенные ставки на товары из России, которые до этого ввозились без пошлины. Действие этого документа с того времени продлевают.

Сегодняшнее решение Кабмина касается именно этого: действие ввозной пошлины на товары из России продлили еще на год – до 31 декабря 2022 года.

– Применить до 31 декабря 2022 года (включительно) льготные ставки ввозной пошлины, установленной Таможенным тарифом Украины, в отношении импорта товаров, происходящих из Российской Федерации, – указано в постановлении правительства.

Следует отметить, что в рамках Зоны свободной торговли СНГ между Украиной и РФ действовали нулевые ставки пошлины. Однако, когда Москва это соглашение нарушила, Украина ввела для российских товаров так называемые льготные ставки пошлины, поднятые до уровня ставок режима наибольшего содействия ВТО (Всемирной торговой организации)

Режим “наибольшего содействия” ВТО предполагает применение более высоких ставок ввозной пошлины (хотя эти ставки условно и называются льготными).