Повсюду русское: какие товары Украина до сих пор поставляет в России и почему

Шесть лет назад Украина полностью прекратила авиасообщение с Россией. Тогда правительство приняло решение запретить все прямые рейсы, которые соединяли нас со страной-агрессором.

Несмотря на это, поезда и автобусы продолжают курсировать по неизменным маршрутам: Львов-Москва, Киев-Санкт-Петербург, Харьков-Ростов-на-Дону и еще десятки других направлений. Российские товары все еще можно найти на полках наших магазинов. Какие еще связи у нас есть с Россией, и можно ли их разорвать — смотрите в сюжете.

Россия продолжает быть в тройке главных поставщиков товаров в Украину. Импорт из страны-агрессора по сравнению с предыдущим годом уменьшился почти на 15%. Активно у северного соседа мы продолжаем покупать нефтепродукты.

— В определенной степени зависимость сохраняется. Около 75% дизтоплива от России и Беларуси. По сжиженному газу и дизтопливу даже нет значительных мощностей подходящих для производства внутри страны. Поэтому импорт сейчас является более востребованным. Он более логичен и экономически обоснован с точки зрения потребителя, — рассказывает Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

В то же время с бензином ситуация немного лучше. Топливо нашего производства занимает около половины рынка, другая часть — импорт из Беларуси, Польши и той же России. Продолжаем покупать у агрессора и уголь.

— Сейчас везут откуда? Из Казахстана, из Польши ДТЭК, из Штатов небольшие объемы и наибольший объем — из России. Это антрацит. Его там мало. В этом году его контрактовали. Начиная с ноября 15-го мы формально не покупаем у России газ. Точнее — не покупаем напрямую, но потребляем именно российский. Хотя мы все прекрасно понимаем, что у нас реверс с Европой виртуальный. И по сути тот газ в наших домах — это тот самый российский газ, только пропущенный через соответствующие предприятия, зарегистрированные в Швейцарии, — говорит экономист Олег Пендзин.

В начале войны отдельные торговые сети маркировали товары из России. Сейчас такого нет, а товары производства РФ на полках в свободном доступе. Средства гигиены, минеральная вода, косметика, потому что многие западные бренды производят наши северные соседи.

— У нас нет сейчас каких-то крайне жестких ограничений. То есть действительно товары изготовлены в России, в частности, это западные торговые марки. Кроме того, есть товары, которые есть не в магазинах, для промышленного производства. Начиная, например, от материалов — заканчивая продукцией сельского хозяйства, — заявил доктор экономических наук Алексей Плотников.

Также в Украине продается много русской бытовой техники и минеральных удобрений. Еще весной правительство расширило список запрещенного из России импорта — под табу попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага и картон, инструменты для бурения и много других промышленных товаров.

Пока наше небо закрыто для России, автобусы и маршрутки продолжают возить украинцев на территорию страны-агрессора и наоборот. Масштабы впечатляют — в неофициальных группах размещают сотни предложений ежедневно.

— Огромное количество автотранспорта, огромное количество разнообразных — формальных и неформальных пересекают наши границы. И возят граждан в обе стороны, а вместе с ними — товары, посылки, передачи разные, — делится директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

Нас продолжают объединять торговые, банковские, инвестиционные связи, но главное — в России до сих пор учатся или работают миллионы украинцев.

И хотя с каждым годом пассажиропоток между нашими странами уменьшается, просто в эти минуты в Россию едут десятки автобусов, а тысячи наших граждан работают на строительных площадках в Подмосковье или в Тюмени.

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