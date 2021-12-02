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Кабмін продовжив до 2023 року дію мита на імпорт товарів з Росії

Юлія Соколова редакторка стрічки
Кабінет міністрів

Кабінет міністрів України продовжив ще на рік – до початку 2023 року – дію постанови про застосування ввізного мита до товарів з Росії.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду. Зміни внесені до постанови Кабміну №1146 від 30 грудня 2015 року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, з 1 січня 2016 року Росія в односторонньому порядку припинила щодо України дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД. До українських товарів в РФ почали застосовувати ввізне мито. Крім того, Москва застосовує щодо України й інші торговельні обмеження.

У відповідь на це уряд України в 2015 році ухвалив постанову, якою запровадив митні ставки на товари з Росії, які до того ввозилися без мита. Дію цього документа відтоді продовжують.

Сьогоднішнє рішення Кабміну стосується саме цього: дію ввізного мита щодо товарів з Росії продовжили ще на рік – до 31 грудня 2022 року.

– Застосувати до 31 грудня 2022 року (включно) пільгові ставки ввізного мита, встановленого Митним тарифом України, щодо імпорту товарів, що походять з Російської Федерації, – зазначено в постанові уряду.

Варто зазначити, що в рамках Зони вільної торгівлі СНД між Україною та РФ діяли нульові ставки мита. Проте коли Москва цю угоду порушила, Україна запровадила для російських товарів так звані пільгові ставки мита, підняті до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ (Світової організації торгівлі)

Режим “найбільшого сприяння” СОТ передбачає застосування вищих ставок ввізного мита (хоч ці ставки й умовно називаються пільговими).

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Фото: Урядовий портал

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