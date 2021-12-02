В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2022 год. Впервые правительство разработало этот документ на основе трехлетней бюджетной декларации (утвержденной на 2022-2024 годы).
Какие ключевые показатели заложил Кабинет министров в главный финансовый документ Украины на следующий год ( №6000) – читайте в материале Фактов ICTV.
Приоритетами госбюджета-2022 являются: медицина, образование, сфера обороны и безопасности, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций.
Как рассказал, представляя законопроект в парламенте, министр финансов Сергей Марченко, в бюджете на 2022 год запланированы:
• рост заработных плат медиков (в 1,6 раза); как ранее отмечалось, в Украине установили базовый уровень зарплаты для врачей на уровне 20 тыс. грн, а для среднего медперсонала – 13,5 тыс. грн.
• обеспечение жильем ветеранов АТО;
• увеличение стипендий студентам (минимальная стипендия должна составить 2 000 грн; а стипендия отличникам – 2 910 грн);
• рост расходов на инклюзивное образование и безбарьерность (+35%);
• продолжение масштабной цифровизации страны;
• развитие инфраструктуры;
• обеспечение нужд сектора безопасности и обороны.
Выделят средства и на подготовку всеукраинской переписи населения.
Макропоказатели госбюджета-2022
Рост реального ВВП Украины прогнозируется на уровне 3,8%.
Инфляция (индекс потребительских цен в декабре к декабрю), по прогнозам Кабмина, составит 6,2%.
Курс национальной валюты закладывается на уровне 28,6–28,7 грн за доллар.
Прогноз номинального ВВП в 2022 году составляет 5,369 трлн грн.
Предельный размер дефицита бюджета был сохранен на уровне 3,5% ВВП. В абсолютных цифрах дефицит госбюджета в 2022 году планируется на уровне около 189 млрд грн.
Зарплаты и пенсии
Среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн. А уровень безработицы – 8,5%.
В 2022 году минимальная зарплата составит:
• с 1 января – 6 500 грн, с 1 октября – 6 700 грн (в месячном размере);
• с 1 января – 39,26 грн, с 1 октября – 40,46 грн (в почасовом размере).
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит: с 1 января – 2 393 грн, с 1 июля – 2 508 грн, с 1 декабря – 2 589 грн.
Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) составит: с 1 января – 1 934 грн, с 1 июля – 2 027 грн, с 1 декабря – 2 093 грн.
Доходы и расходы
Ко второму чтению доходы госбюджета на 2022 год выросли на 54,7 млрд грн (по сравнению с первым чтением), или на 4,3%. В частности, по общему фонду бюджета доходы увеличены на 50 млрд грн, а по специальному фонду – на 4,7 млрд грн.
Следовательно, доходы на 2022 год закладываются на уровне 1,322 трлн грн (а с учетом возврата кредитов – 1,332 трлн грн).
Выросли ко второму чтению и расходы госбюджета – на 55,5 млрд грн, или на 3,9%. Расходы на 2022 год закладываются на уровне 1,497 трлн грн (а с учетом предоставления кредитов – 1,521 трлн грн).
Увеличение доходной части общего фонда госбюджета-2022 осуществлено за счет:
• рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа и нефти – на 24 млрд грн;
• налога на прибыль предприятий – на 21 млрд грн;
• отечественного НДС – на 13 млрд грн;
• импортного НДС – на 6,5 млрд грн;
• акцизного налога – на 2,7 млрд грн;
• экологического налога – на 1,7 млрд грн.
В то же время, был уменьшен прогноз доходов от НДФЛ (налога на доходы физических лиц) – на 11 млрд грн.
Ко второму чтению были увеличены расходы:
• на инфраструктуру (на 25 млрд грн; из них 9 млрд грн хотят направить на строительство новых учреждений здравоохранения и образования, спортивных площадок; 4,4 млрд грн – на развитие инфраструктуры аэропортов и создание национального авиаперевозчика; 4,3 млрд грн – на поддержку железнодорожного транспорта, закупку вагонов; 1,1 млрд грн – на обустройство инфраструктуры государственных границ);
• на образование и науку (на 2 млрд грн);
• на здравоохранение (3,1 млрд грн);
• на физическую культуру и спорт (на 1 млрд грн);
• на развитие отдельных отраслей экономики (на 8 млрд грн; из них 3 млрд грн направят на выплаты по 1 тыс грн вакцинированным от коронавируса гражданам).
Кроме того, предусмотрены расходы на:
- зарплаты медикам – 2,1 млрд грн;
- программу Питьевая вода Украины – 1 млрд грн;
- цифровизацию – 1,9 млрд грн;
- реконструкцию культурных памятников – 1,7 млрд грн;
- киноиндустрию – 1 млрд грн;
- закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА – 300 млн грн;
- подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения – 416 млн. грн.
Также заложены средства на подготовку к внедрению накопительной пенсионной системы – 50 млн грн.
Расходы на сектор безопасности и обороны
На национальную безопасность и оборону в 2022 году хотят выделить 323 млрд грн, или же 6% ВВП.
Субсидии
Расходы на жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг составят 38,4 млрд грн. Это меньше, чем было запланировано на 2021 год (около 47,2 млрд грн).
Приватизация
В госбюджете на 2022 год заложены доходы от приватизации в размере 8 млрд грн.
Расходы на Офис президента, Кабмин и Верховную Раду
При подготовке ко второму чтению в государственном бюджете на 2022 год увеличили расходы на Верховную Раду, Офис президента и Кабинет министров.
На обеспечение деятельности ОПУ и главы государства Владимира Зеленского в 2022 году планируется выделить 1,093 млрд грн. По сравнению с первым чтением расходы выросли на 1,2%.
На финансирование деятельности Аппарата Верховной Рады в следующем году хотят выделить 2,688 млрд грн (рост по сравнению с первым чтением на 3,2%).
Расходы на Секретариат Кабинета министров Украины в 2022 году хотят увеличить до 1,346 млрд грн, или на 8,9%.
Ко второму чтению увеличили расходы и на обеспечение деятельности: Национального антикоррупционного бюро Украины – на 149,2 млн грн; Офиса генерального прокурора – на 475,7 млн грн; Государственного бюро расследований – на 112,3 млн грн; Государственной уголовно-исполнительной службы Украины – на 189,2 млн грн; Антимонопольного комитета Украины – на 28,2 млн грн; Национального агентства по предотвращению коррупции – на 26,6 млн грн; Национальной полиции Украины – на 470,9 млн грн; Службы безопасности Украины – на 100 млн грн.