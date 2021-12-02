В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2022 год. Впервые правительство разработало этот документ на основе трехлетней бюджетной декларации (утвержденной на 2022-2024 годы).

Какие ключевые показатели заложил Кабинет министров в главный финансовый документ Украины на следующий год ( №6000) – читайте в материале Фактов ICTV.

Приоритетами госбюджета-2022 являются: медицина, образование, сфера обороны и безопасности, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций.

Как рассказал, представляя законопроект в парламенте, министр финансов Сергей Марченко, в бюджете на 2022 год запланированы:

• рост заработных плат медиков (в 1,6 раза); как ранее отмечалось, в Украине установили базовый уровень зарплаты для врачей на уровне 20 тыс. грн, а для среднего медперсонала – 13,5 тыс. грн.

• обеспечение жильем ветеранов АТО;

• увеличение стипендий студентам (минимальная стипендия должна составить 2 000 грн; а стипендия отличникам – 2 910 грн);

• рост расходов на инклюзивное образование и безбарьерность (+35%);

• продолжение масштабной цифровизации страны;

• развитие инфраструктуры;

• обеспечение нужд сектора безопасности и обороны.

Выделят средства и на подготовку всеукраинской переписи населения.

Макропоказатели госбюджета-2022

Рост реального ВВП Украины прогнозируется на уровне 3,8%.

Инфляция (индекс потребительских цен в декабре к декабрю), по прогнозам Кабмина, составит 6,2%.

Курс национальной валюты закладывается на уровне 28,6–28,7 грн за доллар.

Прогноз номинального ВВП в 2022 году составляет 5,369 трлн грн.

Предельный размер дефицита бюджета был сохранен на уровне 3,5% ВВП. В абсолютных цифрах дефицит госбюджета в 2022 году планируется на уровне около 189 млрд грн.

Зарплаты и пенсии

Среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн. А уровень безработицы – 8,5%.

В 2022 году минимальная зарплата составит:

• с 1 января – 6 500 грн, с 1 октября – 6 700 грн (в месячном размере);

• с 1 января – 39,26 грн, с 1 октября – 40,46 грн (в почасовом размере).

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит: с 1 января – 2 393 грн, с 1 июля – 2 508 грн, с 1 декабря – 2 589 грн.

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) составит: с 1 января – 1 934 грн, с 1 июля – 2 027 грн, с 1 декабря – 2 093 грн.

Доходы и расходы

Ко второму чтению доходы госбюджета на 2022 год выросли на 54,7 млрд грн (по сравнению с первым чтением), или на 4,3%. В частности, по общему фонду бюджета доходы увеличены на 50 млрд грн, а по специальному фонду – на 4,7 млрд грн.

Следовательно, доходы на 2022 год закладываются на уровне 1,322 трлн грн (а с учетом возврата кредитов – 1,332 трлн грн).

Выросли ко второму чтению и расходы госбюджета – на 55,5 млрд грн, или на 3,9%. Расходы на 2022 год закладываются на уровне 1,497 трлн грн (а с учетом предоставления кредитов – 1,521 трлн грн).

Увеличение доходной части общего фонда госбюджета-2022 осуществлено за счет:

• рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа и нефти – на 24 млрд грн;

• налога на прибыль предприятий – на 21 млрд грн;

• отечественного НДС – на 13 млрд грн;

• импортного НДС – на 6,5 млрд грн;

• акцизного налога – на 2,7 млрд грн;

• экологического налога – на 1,7 млрд грн.

В то же время, был уменьшен прогноз доходов от НДФЛ (налога на доходы физических лиц) – на 11 млрд грн.

Ко второму чтению были увеличены расходы:

• на инфраструктуру (на 25 млрд грн; из них 9 млрд грн хотят направить на строительство новых учреждений здравоохранения и образования, спортивных площадок; 4,4 млрд грн – на развитие инфраструктуры аэропортов и создание национального авиаперевозчика; 4,3 млрд грн – на поддержку железнодорожного транспорта, закупку вагонов; 1,1 млрд грн – на обустройство инфраструктуры государственных границ);

• на образование и науку (на 2 млрд грн);

• на здравоохранение (3,1 млрд грн);

• на физическую культуру и спорт (на 1 млрд грн);

• на развитие отдельных отраслей экономики (на 8 млрд грн; из них 3 млрд грн направят на выплаты по 1 тыс грн вакцинированным от коронавируса гражданам).

Кроме того, предусмотрены расходы на:

зарплаты медикам – 2,1 млрд грн;

программу Питьевая вода Украины – 1 млрд грн;

цифровизацию – 1,9 млрд грн;

реконструкцию культурных памятников – 1,7 млрд грн;

киноиндустрию – 1 млрд грн;

закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА – 300 млн грн;

подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения – 416 млн. грн.

Также заложены средства на подготовку к внедрению накопительной пенсионной системы – 50 млн грн.

Расходы на сектор безопасности и обороны

На национальную безопасность и оборону в 2022 году хотят выделить 323 млрд грн, или же 6% ВВП.

Субсидии

Расходы на жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг составят 38,4 млрд грн. Это меньше, чем было запланировано на 2021 год (около 47,2 млрд грн).

Приватизация

В госбюджете на 2022 год заложены доходы от приватизации в размере 8 млрд грн.

Расходы на Офис президента, Кабмин и Верховную Раду

При подготовке ко второму чтению в государственном бюджете на 2022 год увеличили расходы на Верховную Раду, Офис президента и Кабинет министров.

На обеспечение деятельности ОПУ и главы государства Владимира Зеленского в 2022 году планируется выделить 1,093 млрд грн. По сравнению с первым чтением расходы выросли на 1,2%.

На финансирование деятельности Аппарата Верховной Рады в следующем году хотят выделить 2,688 млрд грн (рост по сравнению с первым чтением на 3,2%).

Расходы на Секретариат Кабинета министров Украины в 2022 году хотят увеличить до 1,346 млрд грн, или на 8,9%.

Ко второму чтению увеличили расходы и на обеспечение деятельности: Национального антикоррупционного бюро Украины – на 149,2 млн грн; Офиса генерального прокурора – на 475,7 млн грн; Государственного бюро расследований – на 112,3 млн грн; Государственной уголовно-исполнительной службы Украины – на 189,2 млн грн; Антимонопольного комитета Украины – на 28,2 млн грн; Национального агентства по предотвращению коррупции – на 26,6 млн грн; Национальной полиции Украины – на 470,9 млн грн; Службы безопасности Украины – на 100 млн грн.