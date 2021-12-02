У четвер, 2 грудня, Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому проект державного бюджету на 2022 рік. Вперше уряд розробив цей документ на основі трирічної бюджетної декларації (затвердженої на 2022-2024 роки).

Які ключові показники заклав Кабінет міністрів у головний фінансовий документ України на наступний рік – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Пріоритетами держбюджету-2022 є: медицина, освіта, сфера оборони та безпеки, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій.

Як розповів, представляючи законопроект у парламенті, міністр фінансів Сергій Марченко, в бюджеті на 2022 рік заплановано:

• зростання заробітних плат медиків (в 1,6 раза); як раніше зазначалося, в Україні встановили базовий рівень зарплати для лікарів на рівні 20 тис. грн, а для середнього медперсоналу – 13,5 тис грн;

• забезпечення житлом ветеранів АТО;

• збільшення стипендій студентам (мінімальна стипендія повинна скласти 2 000 грн; а стипендія відмінникам – 2 910 грн);

• зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар’єрність (+35%);

• продовження масштабної цифровізації країни;

• розвиток інфраструктури;

• забезпечення потреб сектору безпеки та оборони.

Виділять кошти і на підготовку всеукраїнського перепису населення.

Макропоказники держбюджету-2022

Зростання реального ВВП України прогнозується на рівні 3,8%.

Інфляція (індекс споживчих цін грудень до грудня), за прогнозами Кабміну, складе 6,2%.

Курс національної валюти закладається на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Прогноз номінального ВВП у 2022 році становить 5,369 трлн гривень.

Граничний обсяг дефіциту бюджету був збережений на рівні 3,5% ВВП. В абсолютних цифрах дефіцит держбюджету в 2022 році планується на рівні близько 189 млрд грн.

Зарплати і пенсії

Середньомісячна заробітна плата наступного року складе 15 258 грн. А рівень безробіття – 8,5%.

У 2022 році мінімальна зарплата складе:

• з 1 січня — 6 500 грн, з 1 жовтня — 6 700 грн (у місячному розмірі);

• з 1 січня — 39,26 грн, з 1 жовтня — 40,46 грн (у погодинному розмірі).

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме: з 1 січня — 2393 грн, з 1 липня — 2508 грн, з 1 грудня — 2589 грн.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) становитиме: з 1 січня — 1934 грн, з 1 липня — 2027 грн, з 1 грудня — 2093 грн.

Доходи та видатки

До другого читання доходи держбюджету на 2022 рік зросли на 54,7 млрд грн (порівняно з першим читанням), або ж на 4,3%. Зокрема, за загальним фондом бюджету доходи збільшено на 50 ,млрд грн, а за спеціальним фондом – на 4,7 млрд грн.

Відтак, доходи на 2022 рік закладаються на рівні 1,322 трлн грн (а із врахуванням повернення кредитів – 1,332 трлн грн).

Зросли до другого читання і видатки держбюджету – на 55,5 млрд грн, або ж на 3,9%. Видатки на 2022 рік закладаються на рівні 1,497 трлн грн (а із врахуванням надання кредитів – 1,521 трлн грн).

Збільшення дохідної частини загального фонду держбюджету-2022 здійснено за рахунок:

• рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та нафти – на 24 млрд грн;

• податку на прибуток підприємств – на 21 млрд грн;

• вітчизняного ПДВ – на 13 млрд грн;

• імпортного ПДВ – на 6,5 млрд грн;

• акцизного податку – на 2,7 млрд грн;

• екологічного податку – на 1,7 млрд грн.

Водночас було зменшено прогноз доходів від ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) – на 11 млрд грн.

До другого читання було збільшено видатки:

• на інфраструктуру (на 25 млрд грн, з них 9 млрд грн хочуть спрямувати на будівництво нових закладів охорони здоров’я та освіти, спортивних майданчиків; 4,4 млрд грн – на розбудову інфраструктури аеропортів та створення національного авіаперевізника; 4,3 млрд грн – на підтримку залізничного транспорту, закупівлю вагонів; 1,1 млрд грн – на облаштування інфраструктури державних кордонів);

• на освіту і науку (на 2 млрд грн);

• на охорону здоров’я (3,1 млрд грн);

• на фізичну культуру та спорт (на 1 млрд грн);

• на розвиток окремих галузей економіки (на 8 млрд грн; з них 3 млрд грн спрямують на виплати по 1 тис. грн вакцинованим проти коронавірусу громадянам).

Крім того, передбачено видатки на:

зарплати медикам – 2,1 млрд грн;

програму Питна вода України – 1 млрд грн;

цифровізацію – 1,9 млрд грн;

реконструкцію культурних пам’яток – 1,7 млрд грн;

кіноіндустрію – 1 млрд грн;

закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА – 300 млн грн;

підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення – 416 млн грн.

Також закладено кошти на підготовку до впровадження накопичувальної пенсійної системи – 50 млн грн.

Витрати на сектор безпеки та оборони

На національну безпеку та оборону в 2022 році хочуть виділити 323 млрд грн, або ж 6% ВВП.

Субсидії

Витрати на житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг складуть 38,4 млрд грн. Це менше, ніж було заплановано на 2021 рік (приблизно 47,2 млрд грн).

Приватизація

У держбюджеті на 2022 рік закладені доходи від приватизації у розмірі 8 млрд грн.

Кредитні кошти МВФ

У проекті держбюджету-2022 також закладені надходження від Міжнародного валютного фонду на 2,89 млрд доларів.

Видатки на Офіс президента, Кабмін та Верховну Раду

При підготовці до другого читання в державному бюджеті на 2022 рік збільшили видатки на Верховну Раду, Офіс президента та Кабінет міністрів.

На забезпечення діяльності ОПУ та глави держави Володимира Зеленського в 2022 році планують виділити 1,093 млрд грн. Порівняно з першим читанням видатки зросли на 1,2%.

На фінансування діяльності Апарату Верховної Ради у наступному році хочуть виділити 2,688 млрд грн (зростання в порівнянні з першим читанням на 3,2%).

Видатки на Секретаріат Кабінету міністрів України у 2022 році хочуть збільшити до 1,346 млрд грн, або ж на 8,9%.