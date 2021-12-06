2 декабря Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2022 год. Правительство планирует вложить средства в ряд сфер: здравоохранение, образование, инфраструктуру, пенсионное обеспечение, цифровизацию, безопасность и оборону.

Часть денег направят ​​также на агропромышленный комплекс и его поддержку. Речь идет об общей сумме размером 8 млрд грн, а также 301 млн грн к плану 2021 года.

Поддержка аграриев

Правительство Украины позаботилось о поддержке аграриев. На соответствующие нужды планируют выделить около 4,6 млрд грн.

В частности, средства пойдут на возмещение технического оснащения, используемого в сельском хозяйстве, а также развитие животноводства, растениеводства и садоводства.

Кроме того, бюджетом предусмотрено выделение денег для дотации (доплаты средств) на орошение (подвод воды на поля, испытывающие нехватку влаги) для 1,2 тыс. производителей товаров сельскохозяйственного назначения.

Земельная реформа и сельское хозяйство

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, 715 млн грн планируют потратить на проведение земельной реформы.

В частности, планируют создать и обновить топографические карты и планы, на что заложено 329 млн грн. Еще 220 млн грн предусмотрено на инвентаризацию государственных земель (1,7 млн га).

Кроме того, правительство Украины хочет развивать мелиоративные комплексы, которые смогут улучшить свойства и использование потенциала грунтов и вод. На соответствующие действия выделят 2,7 млрд грн.

Чтобы восстановить мелиоративный комплекс, могут направить государственные гарантии и 70% средств, которые поступят после выкупа фермерами земельных участков.