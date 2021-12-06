Розвиток сільського господарства та підтримка аграріїв: які видатки закладено у держбюджеті-2022

2 грудня Верховна Рада України ухвалила проект державного бюджету на 2022 рік. Уряд планує вкласти кошти у низку сфер: охорону здоров’я, освіту, інфраструктуру, пенсійне забезпечення, цифровізацію, безпеку та оборону.

Частину грошей спрямують також на агропромисловий комплекс та його підтримку. Йдеться про загальну суму розміром у 8 млрд грн, а також 301 млн грн до плану 2021 року.

Підтримка аграріїв

Уряд України подбав про підтримку аграріїв. На відповідні потреби планують виділити близько 4,6 млрд грн.

Зокрема, кошти підуть на відшкодування технічного оснащення, яке використовують у сільському господарстві, а також розвиток тваринництва, рослинництва та садівництва.

Крім того, бюджетом передбачено виділення грошей для дотації (доплати коштів) на зрошення (підведення води на поля, що відчувають нестачу вологи) для 1,2 тис. виробників товарів сільськогосподарського призначення.

Земельна реформа та сільське господарство

Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, 715 млн грн планують витратити на проведення земельної реформи.

Зокрема, планують створити та оновити топографічні карти й плани, на що закладено 329 млн грн. Ще 220 млн грн передбачено на інвентаризацію державних земель (1,7 млн га).

Крім того, уряд України хоче розвивати меліоративні комплекси, які зможуть покращити властивості та використання потенціалу ґрунтів та вод. На відповідні заходи виділять 2,7 млрд грн.

Щоб відновити меліоративний комплекс, також можуть спрямувати державні гарантії та 70% коштів, які надійдуть після викупу фермерами земельних ділянок.

Джерело : Мінфін

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