Предельные цены на бензин и дизель в Украине снова снижены

Минэкономики Украины снизило предельную стоимость бензина на 10 копеек – до 25,78 грн/литр. А стоимость дизельного топлива снизилась на 14 копеек – до 23,13 грн за литр.

С учетом граничных наценок на АЗС цена бензина не должна превышать 30,78 грн за литр, а дизтоплива – 30,13 грн за литр.

Если сравнивать с данными на 23 ноября, литр бензина подешевел на 1,37 грн – с 27,15 грн до 25,78 грн.

Соответственно снижение цен на дизельное топливо составит 72 коп. – с 23,83 грн до 23,13 грн.

Правительство в мае 2021 года ввело госрегулирование цен на бензин и дизель в Украине на время карантина.

Согласно постановлению, предельные уровни торговой надбавки АЗС к средней цене дизельного топлива должны составлять не выше 7 грн/л, а бензина – не выше 5 грн/л.