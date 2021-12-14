Граничні ціни на бензин та дизель в Україні знову знижено

Мінекономіки України знизило граничну вартість бензину на 10 копійок – до 25,78 грн за літр. А вартість дизельного пального знизилась на 14 копійок – до 23,13 грн за літр.

З урахуванням граничних націнок на АЗС ціна бензину не повинна перевищувати 30,78 грн за літр, а дизпального – 30,13 грн за літр.

Якщо порівнювати з даними на 23 листопада, літр бензину здешевшає на 1,37 грн – з 27,15 грн до 25,78 грн.

Відповідно зниження цін на дизельне пальне становитиме 72 коп. – з 23,83 грн до 23,13 грн.

Уряд у травні 2021 року запровадив держрегулювання цін на бензин та дизель в Україні на час карантину.

Згідно з постановою, граничні рівні торгової надбавки АЗС до середньої ціни дизельного палива мають становити не вище ніж 7 грн/л, а бензину – не вище ніж 5 грн/л.