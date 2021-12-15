СК Экспресс Страхование в пятерке лучших автостраховщиков Украины

По итогам первого полугодия 2021 СК Экспресс Страхование впервые вошла в топ-5 рынка по КАСКО и укрепила свою позицию в первой пятерке по итогам 9-ти месяцев.

Об этом свидетельствую результаты рейтинга специализированного страхового журнала Insurance TOP.

Примечательно, что с 2015 по 2020 компания неизменно находилась в первой десятке.

Попадание в пятерку обусловлено стремительным ростом бизнеса, вызванным восстановлением рынка новых автомобилей в Украине.

Как сообщает пресс-служба СК Экспресс Страхование, компания продемонстрировала наибольший темп прироста общих страховых платежей среди лидеров рейтинга – 59,9% за 9 месяцев, собрав 438,2 млн грн. страховых премий по КАСКО и таким образом превысив показатели аналогичного периода 2020-го на 64,3%.

В результате доля КАСКО в продуктовом портфеле Экспресс Страхование достигла 89,5%.

— Украинский рынок новых авто взял курс на восстановление. Согласно данным ассоциации УкрАвтоПром, с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 92 700 новых легковых автомобилей, что на 23% превышает показатели девяти месяцев 2020-го, и почти на 9% за весь прошлый год. Конечно, до рекордного показателя 2008 года – 686 тысяч реализованных новых авто – еще далеко. Однако наш прогноз оптимистичен – в 2022-м тенденция восстановления рынка сохранится, — отмечает директор СК Экспресс Страхование Татьяна Щучьева.

Напомним, СК Экспресс Страхование основана в 2008 году лидером украинского автомобильного рынка Корпорацией УкрАВТО и входит в число наиболее капитализированных компаний на страховом рынке.

Доля автострахования (КАСКО и ОСАГО) в продуктовом портфолио достигает 95%. При этом 76% клиентов продлевают свои первые договора.

По словам Щучьевой, тесное сотрудничество с материнской Корпорацией УкрАВТО позволяет предоставлять уникальный сервис и сохранять устойчивое конкурентное преимущество.

— Мы не завершаем сервис на выплате, а сопровождаем процесс восстановительного ремонта от оперативного заказа запасных частей до приоритетной записи на ремонт при гарантированном его качестве. При этом оформление большинства событий происходит по принципу единого окна – в сервисном центре автодилера, без необходимости визита в офис страховой, — говорит Татьяна Щучьева.

Сегодня 152 страховых компании в Украине занимаются рисковым страхованием. Из них 42 имеют лицензию по ОСАГО и 124 – лицензию по КАСКО.

По данным НБУ, в 2021-м около 50-ти страховых компаний лишились или добровольно отказались от лицензий.