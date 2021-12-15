СК Експрес Страхування у п’ятірці найкращих автостраховиків України

За підсумками першого півріччя 2021 року СК Експрес Страхування вперше увійшла до топ-5 ринку за КАСКО і зміцнила свою позицію у першій п’ятірці за підсумками 9-ти місяців.

Про це свідчать результати рейтингу спеціалізованого страхового журналу Insurance TOP.

Примітно, що з 2015 по 2020 рік компанія незмінно перебувала першій десятці.

Потрапляння до п’ятірки зумовлене стрімким зростанням бізнесу, спричиненим відновленням ринку нових автомобілів в Україні.

Як повідомляє прес-служба СК Експрес Страхування, компанія продемонструвала найбільший темп приросту загальних страхових платежів серед лідерів рейтингу – 59,9% за 9 місяців, зібравши 438,2 млн грн страхових премій щодо КАСКО і таким чином перевищивши показники аналогічного періоду 2020-го на 64,3%.

В результаті частка КАСКО у продуктовому портфелі Експрес Страхування досягла 89,5%.

– Український ринок нових авто взяв курс на відновлення. За даними асоціації УкрАвтоПром, з початку року українці придбали та поставили на облік 92 700 нових легкових автомобілів, що на 23% перевищує показники дев’яти місяців 2020-го, та майже на 9% за весь минулий рік. Звичайно, до рекордного показника 2008 року – 686 тис. нових авто – ще далеко. Проте наш прогноз оптимістичний – у 2022-му тенденція відновлення ринку збережеться, – зазначає директор СК Експрес Страхування Тетяна Щучєва.

Нагадаємо, СК Експрес Страхування засновано у 2008 році лідером українського автомобільного ринку Корпорацією УкрАВТО і входить до числа найбільш капіталізованих компаній на страховому ринку.

Частка автострахування (КАСКО та ОСАГО) у продуктовому портфоліо досягає 95%. При цьому 76% клієнтів продовжують свої перші договори.

За словами Щучєвої, тісна співпраця з материнською Корпорацією УкрАВТО дозволяє надавати унікальний сервіс та зберігати стійку конкурентну перевагу.

– Ми не завершуємо сервіс на виплаті, а супроводжуємо процес відновлювального ремонту від оперативного замовлення запасних частин до пріоритетного запису на ремонт при гарантованій його якості. При цьому оформлення більшості подій відбувається за принципом єдиного вікна – у сервісному центрі автодилера, без необхідності візиту до страхового офісу, – каже Тетяна Щучєва.

Сьогодні 152 страхові компанії в Україні займаються ризиковим страхуванням. З них 42 мають ліцензію щодо ОСАЦВ та 124 – ліцензію за КАСКО.

За даними НБУ, 2021-го близько 50 страхових компаній втратили або добровільно відмовилися від ліцензій.