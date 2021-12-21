Специальный правовой и налоговый режим для ІТ-сферы Дія.City заработает уже в начале 2022 года. И тогда же к нему смогут присоединиться ІТ-компании.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, ІТ-бизнес сможет присоединиться к новому налоговому режиму уже в конце января – начале февраля 2022 года. Речь идет как об украинских, так и о международных IT-компаниях, которые получат возможность стать резидентами Дія.Сity.

– Проект Дія.City заработает в январе. То есть в конце января – начале февраля компании смогут подавать заявку и вступать в Дія.City. Начать уплачивать налоги именно по этой налоговой системе, — отметил Федоров.

В то же время он подчеркнул, что все до сих пор работавшие налоговые системы также останутся.

– Это (Дія.City, – Ред.) как альтернатива, новая опция, – добавил министр.

Федоров уточнил, что в Министерство цифровой трансформации каждую неделю поступают несколько обращений от компаний, желающих присоединиться к Дія.City (и не только от украинских).

Условия налогообложения в рамках Дія.City будут действовать в течение 25 лет. Они будут распространяться на всех сотрудников компаний-резидентов.

По словам Федорова, на сегодняшний день доля IТ-отрасли в ВВП Украины составляет 4-4,5%. А благодаря Дія.City она может возрасти до минимум 10%.

В то же время доходы IТ-отрасли могут возрасти с $6 млрд до $16,5–17 млрд.

Ставки налогов в пределах Дія.City будут в пять раз ниже, по сравнению с общей системой налогообложения. И именно в Дія.City планируют впервые ввести налог на выведенный капитал. Так, резиденты смогут выбрать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (9%).

В рамках Дія.City будут действовать следующие ставки налогов на доходы работников IТ-компаний: военный сбор – 1,5%, НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 5%, а ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты.

14 декабря Верховная Рада приняла законопроект №5376 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. Он направлен на стимулирование развития IТ-индустрии и определяет размер налогообложения в Дія.City. Подробнее о новых нормах налогообложения и условиях работы с бизнесом – читайте в материале.