Спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-сфери Дія.City почне працювати вже на початку 2022 року. І тоді ж до нього зможуть приєднатися ІТ-компанії.

Про це розповів сьогодні на прес-конференції віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, ІТ-бізнес зможе долучитися до нового податкового режиму вже наприкінці січня – початку лютого 2022 року. Йдеться як про українські, так і міжнародні IT-компанії, які отримають можливість стати резидентами Дія.Сity.

– Проект Дія.City запрацює у січні. Тобто наприкінці січня – на початку лютого компанії зможуть подавати заявку та вступати до Дія.City, почати сплачувати податки саме за цією податковою системою, – зазначив Федоров.

Водночас він наголосив, що всі податкові системи, які досі працювали, також залишаться.

– Це (Дія.City, – Ред.) як альтернатива, нова опція, – додав міністр.

Федоров уточнив, що до Міністерства цифрової трансформації кожного тижня надходять кілька звернень від компаній, які хочуть долучитися до Дія.City (і не лише від українських).

Умови оподаткування в рамках Дія.City будуть діяти протягом 25 років. Вони поширюватимуться на всіх працівників компаній-резидентів.

За словами Федорова, на сьогодні частка ІТ-галузі у ВВП України становить 4-4,5%. А завдяки Дія.City вона може зрости до мінімум 10%.

Водночас доходи ІТ-галузі можуть зрости з $6 млрд до $16,5–17 млрд.

Ставки податків у межах Дія.City будуть у п’ять разів нижчі, в порівнянні із загальною системою оподаткування. І саме в Дія.City планують уперше запровадити податок на виведений капітал. Так, резиденти зможуть обрати між податком на прибуток (18%) та податком на виведений капітал (9%).

У рамках Дія.City діятимуть такі ставки податків на доходи працівників ІТ-компаній: військовий збір – 1,5%, ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – 5%, а ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати.

14 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект №5376 щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Він спрямований на стимулювання розвитку ІТ-індустрії, та визначає розмір оподаткування в Дія.City. Детальніше про нові норми оподаткування і умови роботи з бізнесом — читайте в матеріалі.