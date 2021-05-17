PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Постановление Кабмина о максимальной цене не касается топлива класса премиум

Постановление Кабмина о максимальной цене не касается топлива класса премиум

Регулирование максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается топлива класса премиум.

Такое пояснение к соответствующему постановлению Кабинета министров от 14 мая выпустило Минэкономики.

— Требования к бензину и дизельному топливу премиального класса определены Техническим регламентом, — сообщили в Минэкономразвития.

Действие документа распространяется только на бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

Читайте
Что будет с ценами на топливо в Украине - прогноз Минэкономики

Установление максимальной цены на топливо

На прошлой неделе Кабмин ввел изменения в постановлении №450, относительно стабилизации цен на социально значимые товары.

Согласно документу, отныне бензин марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо внесены в перечень социально важных товаров.

Кроме того, правительство подписало с Нефтегазовой ассоциацией Украины меморандум о добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов на период карантина.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка