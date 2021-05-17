Постановление Кабмина о максимальной цене не касается топлива класса премиум

Регулирование максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается топлива класса премиум.

Такое пояснение к соответствующему постановлению Кабинета министров от 14 мая выпустило Минэкономики.

— Требования к бензину и дизельному топливу премиального класса определены Техническим регламентом, — сообщили в Минэкономразвития.

Действие документа распространяется только на бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

Установление максимальной цены на топливо

На прошлой неделе Кабмин ввел изменения в постановлении №450, относительно стабилизации цен на социально значимые товары.

Согласно документу, отныне бензин марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо внесены в перечень социально важных товаров.

Кроме того, правительство подписало с Нефтегазовой ассоциацией Украины меморандум о добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов на период карантина.