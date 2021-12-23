Стало известно, как будут работать банки на Новый год, Рождество и другие праздники. Национальный банк Украины обнародовал регламент, как будут работать банковские учреждения и системы электронных платежей.

НБУ установит курс иностранных валют по отношению к гривне, а также учетную цену банковских металлов 30 декабря. Установленные значения будут действовать до 4 января 2022 года.

Как будут работать банки на Новый год, Рождество и другие праздничные дни, смотрите в материале.

30 декабря

В четверг, 30 декабря, системы электронных платежей (СЭП) будут работать до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий и другие системы НБУ будут функционировать в обычном режиме.

31 декабря

В пятницу через СЭП можно проводить операции до 13.00. Речь идет только о таких платежах:

между банками, подчиненными одному юридическому лицу;

от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы;

от НБУ и органов Государственной казначейской службы по адресу всех участников СЭП.

Валютный рынок работает с учетом работы СЭП.

1 января 2022

В субботу, 1 января, банковский день в СЕП стартует в 9.00, дата банковского дня — 4 января 2022 года.

1-3 января 2022

В этот период участники СЭП самостоятельно решают, какого числа начнется работа в системе.

Переводы между банковскими учреждениями через СЭП осуществляются датой банковского дня 4 января 2022 года.

Депозитарий НБУ не будет работать. Банковские учреждения самостоятельно решают вопросы безналичной покупки и продажи валют, учитывая работу СЭП.

Продажа и покупка валюты наличными будет происходить в обычном режиме.

4-6 января

Со вторника по четверг все будет работать в обычном режиме.

7-9 января

Переводы между банковскими учреждениями через системы электронных платежей (СЭП) осуществляются датой банковского дня 10 января 2022 года.

С 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января банки могут проводить кассовые операции. В указанный период финансовые учреждения должны позаботиться о бесперебойной работе банкоматов.

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года метро в Киеве может продолжить работу на два часа. Кроме того, фуникулер на Почтовой площади будет работать в этот период круглосуточно. Об этом говорится в распоряжении КГГА.