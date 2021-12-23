Стало известно, как будут работать банки на Новый год, Рождество и другие праздники. Национальный банк Украины обнародовал регламент, как будут работать банковские учреждения и системы электронных платежей.
НБУ установит курс иностранных валют по отношению к гривне, а также учетную цену банковских металлов 30 декабря. Установленные значения будут действовать до 4 января 2022 года.
Как будут работать банки на Новый год, Рождество и другие праздничные дни, смотрите в материале.
30 декабря
В четверг, 30 декабря, системы электронных платежей (СЭП) будут работать до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий и другие системы НБУ будут функционировать в обычном режиме.
31 декабря
В пятницу через СЭП можно проводить операции до 13.00. Речь идет только о таких платежах:
между банками, подчиненными одному юридическому лицу;
от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы;
от НБУ и органов Государственной казначейской службы по адресу всех участников СЭП.
Валютный рынок работает с учетом работы СЭП.
1 января 2022
В субботу, 1 января, банковский день в СЕП стартует в 9.00, дата банковского дня — 4 января 2022 года.
1-3 января 2022
В этот период участники СЭП самостоятельно решают, какого числа начнется работа в системе.
Переводы между банковскими учреждениями через СЭП осуществляются датой банковского дня 4 января 2022 года.
Депозитарий НБУ не будет работать. Банковские учреждения самостоятельно решают вопросы безналичной покупки и продажи валют, учитывая работу СЭП.
Продажа и покупка валюты наличными будет происходить в обычном режиме.
4-6 января
Со вторника по четверг все будет работать в обычном режиме.
7-9 января
Переводы между банковскими учреждениями через системы электронных платежей (СЭП) осуществляются датой банковского дня 10 января 2022 года.
С 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января банки могут проводить кассовые операции. В указанный период финансовые учреждения должны позаботиться о бесперебойной работе банкоматов.
В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года метро в Киеве может продолжить работу на два часа. Кроме того, фуникулер на Почтовой площади будет работать в этот период круглосуточно. Об этом говорится в распоряжении КГГА.