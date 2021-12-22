В Киеве наземный пассажирский транспорт и метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января может работать дольше на два часа.

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации от 17 декабря, в новогоднюю ночь Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

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При необходимости могут продолжить работу Киевского метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования в праздничную ночь на два часа.

В настоящее время на официальных сайтах коммунальных предприятий Киевский метрополитен и Киевпасстранс нет никаких сообщений о работе транспорта в течение ночи с 31 декабря на 1 января.

Новый год 2022

Согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине на Новый год 2022 будет холодной, однако не стоит ожидать снега. В декабре температура воздуха будет держаться преимущественно в пределах нормы или даже выше.

В Киеве будут работать несколько праздничных локаций. В частности, на Софийской площади установили главную новогоднюю елку Украины.

Украинцы смогут погрузиться в зимнюю сказку на Контрактовой площади, в парке имени Тараса Шевченко, возле Арки дружбы народов на Крещатике, в Мариинском парке и других местах.