Украинцы приобрели поезд 100 тыс. билетов на поезда по программе єПідтримка, в рамках которой государство выплатило каждому вакцинированному гражданину 1 тыс. грн.

С начала выплат иммунизированные украинцы совершили более 100 тыс. транзакций с помощью покупки билетов в чат-боте АО Укрзализныця и партнерских сайтах.

По состоянию на 27 декабря, за время действия проекта пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн грн, а средний чек за одну транзакцию составляет 420 грн.

С 19 декабря Министерство цифровой трансформации Украины официально запустило программу єПідтримка, благодаря которой иммунизированные граждане могут потратить 1 тыс. грн на ряд товаров или услуг.

Чтобы получить эти деньги, необходимо пройти полный курс вакцинации против коронавируса и установить мобильное приложение Дія.

В приложении в разделе Послуги необходимо найти, кликнуть на пункт єПідтримка и выбрать банк для выплаты средств. Зачисленные деньги украинцы могут потратить в течение четырех месяцев.