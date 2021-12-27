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1 тис. грн за вакцинацію: українці купили понад 100 тис. квитків на потяги

Юля Захарченко редакторка стрічки
1 тис. грн за вакцинацію: українці купили понад 100 тис. квитків на потяги

Українці придбали потяг 100 тис. квитків на потяги за програмою єПідтримка, у рамках якої держава виплатила кожному вакцинованому громадянину 1 тис. грн.

З початку виплат імунізовані українці здійснили понад 100 тис. транзакцій за допомогою купівлі квитків у чат-боті АТ Укрзалізниця та партнерських сайтах.

Станом на 27 грудня, за час дії проекту пасажири витратили на залізничні квитки понад 42 млн грн, а середній чек за одну транзакцію становить 420 грн.

З 19 грудня Міністерство цифрової трансформації України офіційно запустило програму єПідтримка, завдяки якій імунізовані громадяни можуть витратити 1 тис. грн на низку товарів чи послуг.

Щоб отримати ці гроші, необхідно пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу та встановити мобільний додаток Дія.

У застосунку в розділі Послуги необхідно знайти, клікнути на пункт єПідтримка та обрати банк для виплати коштів. Зараховані гроші українці можуть витратити протягом чотирьох місяців.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Pexels

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