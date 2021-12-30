С 1 января 2022 года для физлиц-предпринимателей второй, третьей и четвертой группы становится обязательным использование регистраторов расчетных операций (РРО) или программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

Но в Минфине объяснили, что ФЛП первой группы с 1 января могут не использовать кассовые аппараты.

Также исключение сделали для предпринимателей, которые занимаются продажей товаров (кроме подакцизных) на территории села. Но при условиях, если:

годовой объем расчетных операций не превышает 167 минимальных зарплат (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;

такая торговля не будет происходить в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;

такие ФЛП не занимаются дистанционной торговлей, в частности через интернет;

сельские советы и советы объединенных территориальных общин не принимали решения об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

Вместо кассовых аппаратов такие предприниматели должны использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций.

В то же время для химчисток, при предоставлении туристических, экскурсионных и услуг страхования отменили возможность не использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций.