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В Минфине объяснили, кому из ФЛП не нужны кассовые аппараты с 1 января

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Минфине объяснили, кому из ФЛП не нужны кассовые аппараты с 1 января

С 1 января 2022 года для физлиц-предпринимателей второй, третьей и четвертой группы становится обязательным использование регистраторов расчетных операций (РРО) или программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

Но в Минфине объяснили, что ФЛП первой группы с 1 января могут не использовать кассовые аппараты.

Также исключение сделали для предпринимателей, которые занимаются продажей товаров (кроме подакцизных) на территории села. Но при условиях, если:

  • годовой объем расчетных операций не превышает 167 минимальных зарплат (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;
  • такая торговля не будет происходить в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;
  • такие ФЛП не занимаются дистанционной торговлей, в частности через интернет;
  • сельские советы и советы объединенных территориальных общин не принимали решения об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

Вместо кассовых аппаратов такие предприниматели должны использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций.

В то же время для химчисток, при предоставлении туристических, экскурсионных и услуг страхования отменили возможность не использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций.

Читайте
РРО для ФЛП: как выбрать и подключить кассовый аппарат

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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