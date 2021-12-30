З 1 січня 2022 року для фізосіб-підприємці другої, третьої та четвертої групи стає обов’язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Але у Мінфіні пояснили, що ФОПи першої групи з 1 січня можуть не використовувати касові апарати.

Також виняток зробили для підприємців, які займаються продажем товарів (крім підакцизних) на території села. Але за умов, якщо:

річний обсяг розрахункових операцій не перевищує 167 мінімальних зарплат (у 2022 році – 1,09 млн грн) на один структурний (відокремлений) підрозділ;

така торгівля не здійснюватиметься в одному торговельному об’єкті, де також продаються підакцизні товари;

такі ФОПи не займаються дистанційною торгівлею, зокрема через інтернет;

сільські ради та ради об’єднаних територіальних громад не ухвалювали рішення про обов’язкове застосування РРО/ПРРО на території відповідних громад.

Замість касових апаратів такі підприємці повинні використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Водночас для хімчисток, при наданні туристичних, екскурсійних та послуг страхування скасували можливість не використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.