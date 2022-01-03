Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

РФ резко уменьшила прокачку газа в Словакию через Украину

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
газопровід

Российская Федерация в начале января 2022 года уменьшила прокачку газа в Словакию через Украину в три раза.

Об этом свидетельствуют словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Если по состоянию на 31 декабря заявка составляла 83,8 млн куб. м газа, то на 1 января она упала до 49,5 млн. куб. м, на 2 января – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 января – до 26,1 млн. куб. м.

Всего в 2021 году среднесуточная прокачка через пункт Вельке Капушаны составила 76,6 млн куб. м.

Читайте
Нафтогаз пожаловался Еврокомиссии на Газпром: что известно

Напомним, как ранее стало известно, с мая украинцев будут ждать новые годовые цены на голубое топливо.

Какими они будут, зависит от рыночных условий на тот момент. Тем не менее, в 2022 году нам также обещают новые тарифы на доставку газа.

А еще потребленное топливо в новом году мы будем считать не в кубометрах, как раньше, а в единицах энергии.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка