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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

РФ різко зменшила прокачування газу до Словаччини через Україну

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
газопровід

Російська Федерація на початку січня 2022 року зменшила прокачку газу до Словаччини через Україну втричі.

Про це свідчать словацький газотранспортний оператор Eustream.

Якщо станом на 31 грудня заявка становила 83,8 млн. куб. м газу, то на 1 січня вона впала до 49,5 млн. куб. м, на 2 січня – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 січня – до 26,1 млн. куб. м.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через пункт Вельке Капушани склало 76,6 млн куб. м.

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Нагадаємо, як раніше стало відомо, з травня на українців чекатимуть нові річні ціни на блакитне паливо.

Якими вони будуть, залежить від ринкових умов на той час. Проте у 2022 році нам також обіцяють нові тарифи на доставку газу.

А ще спожите паливо у новому році ми рахуватимемо не в кубометрах, як раніше, а в одиницях енергії.

Фото: Depositphotos

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