Нафтогаз пожаловался Еврокомиссии на Газпром: что известно

Национальная акционерная компания Нафтогаз-Украина направила жалобу в Европейскую комиссию из-за злоупотребления российским газовым монополистом ОАО Газпром доминирующим положением на европейском рынке газа.

Об этом рассказал спикер Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим МакФи в ходе брифинга, который прошел в Брюсселе в понедельник, 3 января.

– Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами, — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки нарастили количество танкеров, которые поставляют сжиженный газ в Европейский Союз. Если до 25 декабря их было всего 15, то после католического Рождества их число достигло 20.

Еще 14 танкеров ожидают окончательных распоряжений и готовы отплыть в Европу. Такое решение было принято Вашингтоном, чтобы помочь ЕС урегулировать энергетический кризис.

Именно увеличение американских поставок должно привести к снижению цен на голубое топливо.