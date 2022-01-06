Протесты в Казахстане будут иметь влияние на экономику Украины, поскольку у нее есть контракты на поставку энергоносителей из этой страны, однако ситуация некритична.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV высказал независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Если брать контракт на закупку энергетического угля, его транзит еще в ноябре заблокировала Россия, поэтому Украина наладила его поставки из других стран.

– Конечно, события в Казахстане также окажут влияние на поставки угля. Могут возникнуть проблемы с работой добывающих предприятий, морских портов и банковской системы. Однако Украина уже наладила поставки угля из других стран. Поэтому даже полная остановка поставок угля из Казахстана некритична, – считает Хмелевский.

Несколько более сложная ситуация, по его словам, с поставками сжиженного газа.

– Казахстан поставлял в Украину около трети потребляемого у нас сжиженного газа. Хотя в последнее время они были сокращены из-за роста спроса на газ в самом Казахстане. Дальнейшее сокращение или полная остановка поставок может привести к дефициту сжиженного газа в Украине и росту цен на него, – объяснил он.

В то же время существенного роста цен на нефтепродукты Хмелевский не прогнозирует, поскольку объем импорта сравнительно небольшой, и даже в случае полной остановки поставок из Казахстана их также заменят поставками из других стран.

Непростая ситуация, по его мнению, может сложиться с ценами на электроэнергию.

– Казахстан добывает около 40% мировой добычи урана. Поэтому события в Казахстане уже привели к скачку цен на уран на мировых биржах. Это может повлиять на стоимость топлива для АЭС, которое покупает Украина, а значит, привести к росту цен на электроэнергию, – считает эксперт.

А вот скачков курса доллара к гривне, по его мнению, не стоит ожидать, поскольку объем торговли Украины с Казахстаном сравнительно невелик — около $900 млн в год.

– Поэтому события в Казахстане не повлияют на спрос и предложение валюты в Украине, а значит – и на валютный курс, – подытожил Хмелевский.

Из-за протестов в Казахстане сегодня, 6 января, на Лондонской бирже цены на уран резко подскочили.

Спотовая стоимость концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) поднялась почти на 8% – до $45,25 за фунт.

Такое влияние на рынок вызвано тем, что Казахстан является крупнейшим мировым производителем урана – на его долю приходится более 40%.