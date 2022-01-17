Согласно принятому в начале декабря государственному бюджету на 2022 год, вырастут зарплаты для работников из бюджетной сферы.

Когда именно и насколько вырастут зарплаты госслужащих в 2022 году – читайте в материале Факты ICTV.

ЕТС для бюджетной сферы в 2022 году планируют повышать дважды: 1 января и 1 октября.

Указывается, что оклад для работников первого тарифного разряда составит:

2893 грн – с 1 января 2022 года;

2982 грн – с 1 октября 2022 года.

Согласно приложению к постановлению КМУ №1298, тарифные ставки госслужащих по ЕТС с 1 января 2017 года рассчитывают на основе информации о размере оклада работников первого тарифного разряда, который вступил в силу с 1 января 2022-го.

Но такой формат не является обязательным, и у правительства остается право на установление более высокой ставки по ЕТС впоследствии, до 1 февраля 2022 года.

Если же рассчитывать ставки госслужащих в 2022 году согласно информации, указанной в госбюджете, они будут такими:

Разряд Коэффициент Тарифная ставка по датам с округлением с 1 января с 1 октября 1 1,00 2893 2982 2 1,09 3153 3250 3 1,18 3414 3519 4 1,27 3674 3787 5 1,36 3934 4056 6 1,45 4195 4324 7 1,54 4456 4592 8 1,64 4745 4890 9 1,73 5005 5159 10 1,82 5265 5427 11 1,97 5699 5875 12 2,12 6133 6322 13 2,27 6567 6769 14 2,42 7001 7216 15 2,58 7464 7694 16 2,79 8071 8320 17 3,00 8679 8946 18 3,21 9287 9572 19 3,42 9894 10198 20 3,64 10531 10854 21 3,85 11138 11481 22 4,06 11746 12107 23 4,27 12353 12733 24 4,36 12613 13002 25 4,51 13047 13449

В госбюджете на 2022 год уточнили, что затраты на оплату труда работников государственных органов увеличили с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 6,2%.

При этом для зарплат бюджетников не предусмотрели привязку к размеру минимальной зарплаты, которая в 2022 году составит:

6500 грн – с 1 января;

6700 грн – с 1 октября.

Таким образом оклады работников с первого по двенадцатый разряды по ЕТС оказались ниже, чем установленная Верховной Радой минимальная зарплата.

В подобных случаях вступает в силу Закон об оплате труда (часть 1 статьи 31), и работодатели вынуждены будут доплатить оставшуюся до минималки сумму работникам, выполнившим месячную норму.