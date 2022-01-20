Украина – вторая страна в мире по количеству держателей криптовалюты, — Алена Шевцова

Рынок криптовалюты в Украине – один наиболее развитых в мире, он нуждается в легализации и регулировании.

Об этом заявила акционер IBOX банка Алена Шевцова в ходе онлайн-интервью предпринимателю Евгению Черняку.

— Будет ли Украина страной с легальной криптой или нет? Все хотят этого, спрос огромный. По официальной статистике, опубликованной, в том числе, в Нью-Йорк Таймс, Украина является второй страной в мире по количеству держателей крипты. И этому невозможно сопротивляться – это нужно регулировать, — сообщила Алена Шевцова.

По словам предпринимательницы, все больше бизнесменов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, отдают предпочтение криптовалюте из-за скорости проведения платежей и отсутствия бюрократических процедур.

— Криптовалюта это возможность моментальной оплаты. Ее используют уже все компании, связанные с внешнеэкономической деятельностью. И поверьте, популяризации крипты способствуют сами банки. Потому что мы обязаны собрать тонну документов, чтобы засвидетельствовать, что этот платеж достойный, и отправить его через SWIFT. Это требование регулятора, — отметила Алена Шевцова.

Алена добавила, что каждый адекватный предприниматель, который хочет сделать платеж в Америку или произвести расчет с китайским поставщиком, увидев перечень необходимых документов, необходимых для перевода на сто или тысячу долларов, поблагодарит, но позвонит своему другу, у которого есть биткоины, и купит их за наличные.

— И платеж за 10 минут будет у поставщика. А что в современном мире важно? Скорость платежа, — добавила Алена.

Как сообщила акционер банка IBOX, платежные системы VISA и MasterCard будут готовы согласовать проведение криптовалютных платежей украинскими банками после вступления в силу соответствующего закона.

— Мы у себя в банке постоянно обсуждаем стратегию, готовимся к этому, спрашиваем у VISA и MasterCard — что нам делать, куда нам идти? VISA и MasterCard говорят: как только появится подписанный закон про криптовалюту, звоните еще раз. И мы ждем закона. Криптокарты будут именно в тот момент, как только президент страны подпишет закон, — отметила Алена Шевцова.

Как сообщила предпринимательница, бизнес-сообщество ожидает, что новая редакция ветированного президентом законопроекта может быть рассмотрена парламентом в апреле этого года.

— Президент ветировал закон о криптовалюте. Надеемся, в этом квартале закон снова вынесут в зал, и депутаты примут справедливое решение, быть или не быть криптовалюте в Украине. В самом оптимальном случае – это будет апрель нынешнего года, — заявила Алена Шевцова.

Как сообщалось, банк IBOX зафиксировал пятикратный рост дохода в 2021 году. По итогам минувшего года, доход банка IBOX (АО Айбокс Банк) увеличился в пять раз, а общие активы банка выросли на 90% до 3,8 млрд грн.

Кредитно-инвестиционный портфель показал прирост 67%, а балансовый капитал возрос на 136%. Все это сказалось на финансовом результате, также возросшем по сравнению с 2020 годом на 378%.