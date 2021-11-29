Алена Шевцова – в топ-50 лучших украинских СЕО

СЕО fintech-компании LeoGaming и акционер IBOX Bank Алена Шевцова вошла в рейтинг лучших управленцев СЕО-2021, составленный журналом Корреспондент.

Как следует из публикации издания, Алена Шевцова заняла 36-ю позицию рейтинга.

— Шевцова более 11 лет работала в сфере финансовых технологий. В 2009 году она основала компанию LeoPartners, предоставляющую юридическое сопровождение финансовым компаниям и банкам. В 2010 году запустила бренд LeoGaming – процессинговую fintech-компанию, специализирующуюся на приеме платежей в пользу мировых разработчиков и издателей онлайн-игр. С 2016 года LeoGaming начала активно развивать неигровой сегмент, когда компания получила лицензию НБУ на переводы средств в национальной валюте без открытия счетов, — отмечает Корреспондент.

В публикации добавляют, что 3 января 2017 года НБУ утвердил регистрацию правил внутригосударственной платежной системы LEO, а 10 мая 2019 года LEO получила статус международной.

В феврале 2020 года компания получила валютную лицензию НБУ, а в 2021 году – статус важной платежной системы. Шевцова ведет профессиональный блог о платежных инновациях In Fintech We Trust.

Как говорится в публикации, в этом году критерии отбора ужесточили из-за пандемии – учитывали стрессоустойчивость. Также больше внимания уделили анализу взаимоотношений руководителей компаний с органами власти.

Принимали во внимание и их публичную репутацию и то, насколько весомый вклад они внесли в развитие своих компаний.

В топ-50 вошли представители разных сфер экономики, включая логистику, банковское дело, IT, металлургию, фармацевтику.

— Такой рейтинг нужен тем, кто делает свою бизнес-карьеру, тем, кто изучает самые сильные кейсы, кто анализирует тренды в украинской экономике, – и этот список потенциальных интересантов можно продолжать практически до бесконечности, – отмечают авторы рейтинга.

Так, в топ-20 вошли Владислав Чечеткин (интернет-магазин ROZETKA), Андрей Обризан (фармкомпания Дарница) и Игорь Смелянский (Укрпочта).

Как сообщается, оценку деятельности СЕО проводил ряд независимых финансовых и PR-экспертов, специально приглашенных составителями рейтинга.