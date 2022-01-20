Україна – друга країна в світі за кількістю власників криптовалюти, – Альона Шевцова

Ринок криптовалюти в Україні – один найбільш розвинених у світі, він потребує легалізації та регулювання.

Про це заявила акціонер IBOX Банку Альона Шевцова в ході онлайн-інтерв’ю підприємцю Євгену Черняку.

– Чи буде Україна країною з легальною криптою чи ні? Всі хочуть цього, попит величезний. За офіційною статистикою, опублікованою, в тому числі, в Нью-Йорк Таймс, Україна є другою країною в світі за кількістю власників крипти. І цьому неможливо чинити опір – це потрібно регулювати, – повідомила Альона Шевцова.

За словами підприємниці, все більше бізнесменів, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність, віддають перевагу криптовалюті через швидкість проведення платежів і відсутність бюрократичних процедур.

– Криптовалюта – це можливість моментальної оплати. Її використовують вже всі компанії, пов’язані із зовнішньо-економічною діяльністю. І повірте, популяризації крипти сприяють самі банки. Тому що ми зобов’язані зібрати тонну документів, щоб засвідчити, що цей платіж гідний, і відправити його через SWIFT. Це вимога регулятора, – зазначила Альона Шевцова.

Альона додала, що кожен адекватний підприємець, який хоче зробити платіж в Америку або провести розрахунок з китайським постачальником, побачивши перелік необхідних документів, необхідних для перекладу на сто або тисячу доларів, подякує, але подзвонить своєму другові, у якого є біткоіни, і купить їх за готівку.

– І платіж за 10 хвилин буде у постачальника. А що в сучасному світі важливо? Швидкість платежу, – додала Альона.

Як повідомила акціонер банку IBOX, платіжні системи VISA і MasterCard будуть готові узгодити проведення криптовалютних платежів українськими банками після вступу в силу відповідного закону.

– Ми у себе в банку постійно обговорюємо стратегію, готуємося до цього, запитуємо у VISA і MasterCard – що нам робити, куди нам йти? VISA і MasterCard кажуть: як тільки з’явиться підписаний закон про криптовалюту, телефонуйте ще раз. І ми чекаємо Закону. Криптокарти будуть саме в той момент, як тільки президент країни підпише закон, – зазначила Альона Шевцова.

Як повідомила підприємниця, бізнес-спільнота очікує, що нова редакція ветованого президентом законопроекту може бути розглянута парламентом у квітні цього року.

– Президент ветував закон про криптовалюту. Сподіваємося, в цьому кварталі закон знову винесуть в зал і депутати приймуть справедливе рішення, бути чи не бути криптовалюта в Україні. У найоптимальнішому випадку – це буде квітень нинішнього року, – заявила Альона Шевцова.

Як повідомлялося, банк IBOX зафіксував п’ятиразове зростання доходу в 2021 році. За підсумками минулого року, дохід банку IBOX (АТ Айбокс Банк) збільшився в п’ять разів, а загальні активи банку зросли на 90% до 3,8 млрд грн.

Кредитно-інвестиційний портфель показав приріст 67%, а балансовий капітал зріс на 136%. Все це позначилося на фінансовому результаті, також збільшеному в порівнянні з 2020 роком на 378%.