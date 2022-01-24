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ФЛП на упрощенной системе: кто освобождается от уплаты ЕСВ

Валентина Летяк редактор ленты
ФЛП на упрощенной системе: кто освобождается от уплаты ЕСВ

С 1 января продолжается кампания декларирования доходов за 2021 год, и в налоговой обращают внимание физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, на отдельные особенности заполнения декларации, если у них есть основное место работы:

  • Если за такого ФЛП в течение всего 2021 года работодатель уплачивал ежемесячно единый социальный взнос (ЕСВ) в размере не менее минимального страхового взноса, он не заполняет в декларации приложение 1 Сведения о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса.
  • Если такой ФЛП имел основное место работы только в отдельные месяцы, за которые работодатель уплачивал единый взнос, он должен заполнить и предоставить вместе с декларацией приложение 1.

В таком случае предприниматель в строке 8 указывает период пребывания на упрощенной системе налогообложения в течение года, а в таблице Определение сумм начисленного дохода застрахованных лиц и суммы начисленного единого взноса в месяцах, в которых работодателем уплачен минимальный единый взнос, в колонках 2 и 4 проставляет значения 0, в колонке 3 – размер ЕСВ указывается процент единого взноса (22%).

В месяцах, в которых работодатель уплатил ЕСВ в размере меньше минимального страхового взноса, в колонках 2 и 4 ФЛП определяет базу начисления единого взноса и сумму единого взноса, но не менее минимального страхового взноса (с января по ноябрь 2021 года – это 6 тыс. и 1 320 грн соответственно, в декабре – 6,5 тыс. и 1 430 грн соответственно), в колонке 3 неизменным остается размер единого взноса, то есть 22.

Такие изменения предусмотрены частью шестой статьи четвертой закона О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Подробную инструкцию, как ФЛП на едином налоге подать годовую декларацию по новой форме, смотрите на Фактах ICTV.

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Как подать декларацию за 2021 год для ФЛП 3 группы - инструкция

Источник: ГФС

Фото: Pexels

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