ФОПи на спрощеній системі: хто звільняється від сплати ЄСВ

З 1 січня триває кампанія декларування доходів за 2021 рік, і у податковій звертають увагу фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, на окремі особливості заповнення декларації, якщо вони мають основне місце роботи:

Якщо за такого ФОПа протягом всього 2021 року роботодавець сплачував щомісячно єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не менше мінімального страхового внеску, він не заповнює у декларації додаток 1 Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

Якщо такий ФОП мав основне місце роботи лише в окремі місяці, за які роботодавець сплачував єдиний внесок, він має заповнювати та подати разом з декларацією додаток 1.

У такому випадку підприємець у рядку 8 вказує період перебування на спрощеній системі оподаткування протягом року, а в таблиці Визначення сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, у місяцях, в яких роботодавцем сплачено мінімальний єдиний внесок, в колонках 2 та 4 проставляє значення 0, в колонці 3 – розмір ЄСВ вказується відсоток єдиного внеску (22%).

У місяцях, в яких роботодавець сплатив ЄСВ у розмірі менше мінімального страхового внеску, в колонках 2 та 4 ФОП визначає базу нарахування єдиного внеску та суму єдиного внеску, але не менше мінімального страхового внеску (з січня до листопада 2021 року – це 6 тис. та 1 320 грн відповідно, в грудні – 6,5 тис. та 1 430 грн відповідно), в колонці 3 незмінним залишається розмір єдиного внеску, тобто 22.

Такі зміни передбачено частиною шостою статті четвертої закону Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Детальну інструкцію, як ФОПам на єдиному податку подати річну декларацію за новою формою, дивіться на Фактах ICTV.