В среду, 2 февраля, доллар снизится в своих позициях, когда евро наоборот – вырастет.

Американская валюта обойдется в 28,32 грн за 1$, а европейская – 31,89 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины в среду стоимость доллара упадет на 14 копеек.

По состоянию на 2 февраля 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 6,96 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,69 грн.

Курс валют от НБУ на 31 января

$1 – 28.318 грн;

€1 – 31.887 грн;

1 польский злотый – 6.962 грн;

10 российских рублей – 3,6948 грн.

С начала 2022 года курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.