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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар снизит свои позиции: курс валют в Украине на 2 февраля

Илья Нежигай редактор ленты
Курс долара

В среду, 2 февраля, доллар снизится в своих позициях, когда евро наоборот – вырастет.

Американская валюта обойдется в 28,32 грн за 1$, а европейская – 31,89 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины в среду стоимость доллара упадет на 14 копеек.

По состоянию на 2 февраля 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 6,96 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,69 грн.

Курс валют от НБУ на 31 января

  • $1 – 28.318 грн;
  • €1 – 31.887 грн;
  • 1 польский злотый – 6.962 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6948 грн.

С начала 2022 года курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.

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