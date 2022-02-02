У середу, 2 лютого, долар знизиться у своїх позиціях, тоді як євро навпаки – зросте.
Американська валюта коштуватиме 28,32 грн за 1$, а європейська – 31,89 грн за €1.
За курсом Національного банку України, у середу вартість долара впаде на 14 копійок.
Станом на 2 лютого 2022 року, польський злотий можна буде придбати за 6,96 грн, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,69 грн.
Курс валют від НБУ на 31 січня
- $1 – 28.318 грн;
- €1 – 31.887 грн;
- 1 польський злотий – 6.962 грн;
- 10 російських рублів – 3,6948 грн.
Від початку 2022 року курс валют в Україні незначно змінюється кожного дня. В один день ціна долара може збільшитися, а в інший день – зменшитися на 10 копійок.