3 февраля в сети мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Некоторые абоненты жаловались на то, что не могли позвонить по телефону или принять звонок, а также на проблемы с доступом к интернету.

Кому-то система сообщила, что недостаточно средств на счете. Сейчас проблему уже решили. Как объяснили в Киевстаре, трудности в работе возникли из-за внутренней ошибки систем при обновлении программного обеспечения компании.

Оператор Киевстар успокоил всех своих пользователей и заверил, что средства на счетах абонентов остались. Также в компании пообещали, что те, кто столкнулись с проблемой, получат компенсацию. Компенсация для таких абонентов будет начислена автоматически.

Также Киевстар просит абонентов, у которых сегодня возникли трудности при совершении звонков или ошибочно сняли деньги со счета, обратиться к оператору и описать свою проблему. В компании советуют пользователям писать в личные сообщения в соцсетях.

Но прежде всего нужно проверить свой счет. Сделать это можно по номеру *111#.

Если деньги на счете остались, никуда обращаться не нужно. Если вы заметили, что сумму ошибочно сняли, напишите оператору Киевстар в соцсетях или позвоните по номеру 466.