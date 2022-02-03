3 лютого у мережі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Деякі абоненти скаржилися на те, що не могли зателефонувати або прийняти дзвінок, а також на проблеми з доступом до інтернету.

Декому система повідомила, що недостатньо коштів на рахунку. Наразі проблему вже вирішили. Як пояснили у Київстарі, труднощі у роботі виникли через внутрішню помилку систем під час оновлення програмного забезпечення компанії.

Оператор Київстар заспокоїв усіх своїх користувачів і запевнив, що кошти на рахунках абонентів залишилися. Також у компанії пообіцяли, що ті, хто зіткнувся з проблемою, отримають компенсацію. Компенсація для таких абонентів буде нарахована автоматично.

Також Київстар просить абонентів, у яких сьогодні виникли труднощі під час здійснення дзвінків чи помилково зняли гроші з рахунку, звернутися до оператора і описати свою проблему. У компанії радять користувачам писати до особистих повідомлень у соцмережах.

Але перед тим потрібно перевірити стан свого рахунку. Зробити це можна за номером *111#.

Якщо гроші на рахунку залишилися, нікуди звертатися не потрібно. Якщо ви помітили, що суму помилково зняли, напишіть оператору Київстар у соцмережах або зателефонуйте за номером 466.