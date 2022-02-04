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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Цены на бензин резко выросли: Минэкономики опубликовало новые расчеты

Анастасия Гевко редактор ленты
АЗС

В пятницу, 4 февраля, Минэкономики опубликовало свои новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. 

Так, согласно публикации министерства, расчетные цены на бензин повысили сразу на 1,59 грн – с 29,25 грн до 30,84 грн/литр. 

При этом расчетные цены на дизельное топливо повысили на 1,46 грн – с 26,84 грн до 28,30 грн/литр.

С учетом максимальных наценок цены на бензин на АЗС теперь не могут быть выше 35,84 грн/литр.

Дизельное топливо не может быть дороже 35,30 грн/литр.

Напомним, регуляцию цен на бензин и дизельное топливо ввело правительство в мае 2021 года.

Согласно постановлению Кабмина максимальная розничная наценка составляет:

  • для бензина – 5 грн/литр;
  • для дизельного топлива – 7 грн/литр.

Расчетные цены Минэкономики публикует после того, как НАК Нафтогаз Украины трижды в месяц подает правительству свои расчеты.

Обычно АЗС поднимают розничные цены после повышения правительством расчетной стоимости и снижают их после ее понижения.

Фото: Depositphotos

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