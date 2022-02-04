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Ціни на бензин різко зросли: Мінекономіки опублікувало нові розрахунки

Анастасія Гевко редакторка стрічки
АЗС

У п’ятницю, 4 лютого, Мінекономіки опублікувало свої нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива.

Так, згідно з публікацією міністерства, розрахункові ціни на бензин підвищили одразу на 1,59 грн – з 29,25 грн до 30,84 грн/літр.

При цьому розрахункові ціни на дизельне паливо підвищили на 1,46 грн – з 26,84 грн до 28,30 грн/літр.

З урахуванням максимальних націнок ціни на бензин на АЗС тепер не можуть бути вищими за 35,84 грн/літр.

Дизельне паливо не може бути дорожчим за 35,30 грн/літр.

Нагадаємо, регулювання цін на бензин і дизельне паливо уряд запровадив у травні 2021 року.

Згідно з постановою Кабміну, максимальна роздрібна націнка становить:

  • для бензину – 5 грн/літр;
  • для дизельного палива – 7 грн/літр.

Розрахункові ціни Мінекономіки публікує після того, як НАК Нафтогаз України тричі на місяць подає уряду свої розрахунки.

Зазвичай АЗС піднімають роздрібні ціни після підвищення розрахункової вартості урядом і знижують їх після її зниження.

Фото: Depositphotos

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