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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар снизит свои позиции: курс валют в Украине на 4 февраля

Илья Нежигай редактор ленты
Курс долара

В пятницу, 4 февраля, доллар и евро снизятся в своих позициях.

Американская валюта обойдется в 28,27 грн за 1$, а европейская – 31,92 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины стоимость доллара упадет на 11 копеек.

По состоянию на 4 февраля 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 7,04 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,66 грн.

Курс валют от НБУ на 4 февраля

  • $1 – 28.2701 грн;
  • €1 – 31.9198 грн;
  • 1 польский злотый – 7.042 грн;
  • 10 российских рублей – 3.6601 грн.

С начала 2022 г. курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.

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