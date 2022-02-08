Зеленский поблагодарил Макрона за €1,2 млрд макрофинансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном поблагодарил Францию за выделение Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

– Для нас важна экономическая поддержка. Такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции – выделение €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине, – подчеркнул глава государства.

По его словам, это поможет Украине стабилизировать экономику.

Макрон в свою очередь отметил, что эта помощь станет залогом стабильности и безопасности Украины.

То есть, кроме €1,2 млрд от Еврокомиссии, Украина дополнительно получит от Франции еще €1,2 млрд.

1 февраля Европейская комиссия решила предоставить Украине кредит в размере €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи.

ЕС также планирует выделение Киеве обычной макрофинансовой помощи после выплаты экстренного пакета в размере €1,2 млрд. Это может произойти летом или осенью 2022 года.