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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рада ЄС затвердила надання Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги

Валентина Летяк редакторка стрічки
евро, евросоюз, банкнота, євро, євросоюз

Україна незабаром отримає €1,2 млрд екстреної макрофінансової допомоги від Євросоюзу. 11 лютого Рада ЄС затвердила відповідне рішення Єврокомісії, тепер його має схвалити Європарламент.

– Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени ЄС готові надати макрофінансову допомогу в розмірі €1,2 млрд. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога негайно надійшла до України, – заявив головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мер.

Отанній крок – схвалення Європарламентом, що має статися найближчим часом. Після цього Україна зможе отримати перший транш – €600 млн.

Терміни надання другого траншу залежатимуть від виконання попередніх політичних умов та реалізації програми МВФ.

1 лютого Європейська комісія вирішила надати Україні кредит у розмірі €1,2 млрд як макрофінансову допомогу.

Водночас віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прогнозує надання Україні звичайної макрофінансової допомоги після виплати екстреного пакета в розмірі €1,2 млрд. Це може статися влітку чи восени 2022 року.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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