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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинцы получают СМС о проблемах с банкоматами Приватбанка: что случилось

Валентина Летяк редактор ленты
приватбанк банкомат

Утром 15 февраля Приватбанк начал получать жалобы от клиентов о том, что им приходят СМС из неизвестных номеров с информацией о якобы технических проблемах с банкоматами. В финучреждении уверяют, что это фейк.

– По техническим причинам банкоматы Приватбанка 15.02 не работают. Приносим извинения, – текст СМС, которые получали украинцы из номеров телефонов иностранных операторов (Австрии и Польши).

Официальный представитель Приватбанка Олег Серга отметил, что проблем в работе банкоматов нет, а сообщение считает элементом информационной войны страны-агрессора.

– Эта информация фейковая, она направлена ​​на то, чтобы ввести наших клиентов в заблуждение. Привабанк работает сейчас в обычном режиме. Мы работаем 24/7 для того, чтобы обслуживать клиентов, и советуем украинцам получать информацию только из официальных источников, – сказал он.

Сейчас администрация банка пытается выяснить, кто может быть причастен к рассылке таких СМС.

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Источник: Суспільне

Фото: Depositphotos

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