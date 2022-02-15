Українці отримують СМС про проблеми з банкоматами Приватбанку: що сталося

Вранці 15 лютого Приватбанк почав отримувати скарги від клієнтів про те, що їм приходять СМС з невідомих номерів з інформацією про нібито технічні проблеми з банкоматами. У фінустанові запевняють, що це фейк.

– За технічними обставинами банкомати Приватбанку 15.02 не працюють. Вибачаємося, – це текст СМС, які отримували українці з номерів телефонів іноземних операторів (Австрії та Польщі).

банк наголосив, що проблем у роботі банкоматів немає, а повідомлення вважає елементом інформаційної війни країни-агресора.

– Ця інформація є фейковою, вона направлена на те, щоб ввести наших клієнтів в оману. Привабанк працює зараз у звичайному режимі. Ми працюємо 24/7 для того, щоб обслуговувати клієнтів, і радимо українцям отримувати інформацію лише з офіційних джерел, – сказав він.

Зараз адміністрація банку намагається з’ясувати, хто може бути причетним до розсилки таких СМС.