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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Стоимость доллара и евро выросла: курс валют в Украине на 15 февраля

Илья Нежигай редактор ленты
курс валют

По состоянию на вторник, 15 февраля, доллар и евро усилили свои позиции. Стоимость американской валюты стартует от 28,5355 грн за 1$, а европейской – 32,3264 грн за €1.

По данным Национального банка Украины, по сравнению с предыдущим днем ​​цена доллара увеличилась на 50 копеек, а евро – на 34 копейки.

Стоимость польской и российской валюты тоже выросла. Цена одного злотого сейчас составляет 7,1207 грн., а 10 российских рублей стоят 3,7371 грн.

Курс валют от НБУ

  • $1 – 28,5355 грн;
  • €1 – 32,3264 грн;
  • 1 польский злотый – 7,1207 грн;
  • 10 российских рублей – 3,7371 грн.

Ранее эксперты рассказали, что в ближайшие дни курс доллара может превысить отметку в 29 грн, а к концу февраля по всей вероятности достигнет 30 грн.

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