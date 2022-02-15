Станом на вівторок, 15 лютого, долар та євро посилили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 28,5355 грн за 1$, а європейської – 32,3264 грн за €1.

За даними Національного банку України, у порівнянні з попереднім днем ціна долара збільшилася на 50 копійок, а євро – на 34 копійки.

Вартість польської та російської валюти також зросли. Ціна одного злотого зараз становить 7,1207 грн, а 10 російських рублів коштують 3,7371 грн.

Курс валют від НБУ

$1 – 28,5355 грн;

€1 – 32,3264 грн;

1 польський злотий – 7,1207 грн;

10 російських рублів – 3,7371 грн.

Раніше експерти розповіли, що найближчими днями курс долара може перевищити позначку у 29 грн, а до кінця лютого цілком ймовірно сягне 30 грн.