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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Вартість долара та євро зросла: курс валют в Україні на 15 лютого

Ілля Нежигай редактор стрічки
курс валют

Станом на вівторок, 15 лютого, долар та євро посилили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 28,5355 грн за 1$, а європейської – 32,3264 грн за €1.

За даними Національного банку України, у порівнянні з попереднім днем ціна долара збільшилася на 50 копійок, а євро – на 34 копійки.

Вартість польської та російської валюти також зросли. Ціна одного злотого зараз становить 7,1207 грн, а 10 російських рублів коштують 3,7371 грн.

Курс валют від НБУ

  • $1 – 28,5355 грн;
  • €1 – 32,3264 грн;
  • 1 польський злотий – 7,1207 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7371 грн.

Раніше експерти розповіли, що найближчими днями курс долара може перевищити позначку у 29 грн, а до кінця лютого цілком ймовірно сягне 30 грн.

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