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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ призвал МВФ и G7 помочь противодействовать агрессии РФ в финансовой сфере

Анастасия Гевко редактор ленты
Будівля НБУ

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко обратился в Международный валютный фонд и страны Большой семерки с просьбой поддержать противодействие агрессии России в финансовой сфере.

В частности, он призвал их ограничить участие представителей России и Беларуси в деятельности этих организаций, включая возможность использования ее инструментов. 

Как сообщается в письмах главы НБУ к директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и странам Группы семи, банк призвал:

  • отстранить исполнительного директора МВФ от РФ от роли в заседаниях Совета директоров МВФ;
  • заблокировать для России и Беларуси возможность использовать недавнее распределение СДР, так как эти средства могут использоваться для финансирования военных действий против Украины;
  • а также запретить российской и белорусской делегациям участвовать в Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.

– Для нас очень важно сделать все, чтобы финансовый сектор России ощутил все последствия российской агрессии в отношении Украины, – подчеркнул глава НБУ.

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Фото: Depositphotos

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