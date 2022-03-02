НБУ призвал МВФ и G7 помочь противодействовать агрессии РФ в финансовой сфере

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко обратился в Международный валютный фонд и страны Большой семерки с просьбой поддержать противодействие агрессии России в финансовой сфере.

В частности, он призвал их ограничить участие представителей России и Беларуси в деятельности этих организаций, включая возможность использования ее инструментов.

Как сообщается в письмах главы НБУ к директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и странам Группы семи, банк призвал:

отстранить исполнительного директора МВФ от РФ от роли в заседаниях Совета директоров МВФ;

заблокировать для России и Беларуси возможность использовать недавнее распределение СДР, так как эти средства могут использоваться для финансирования военных действий против Украины;

а также запретить российской и белорусской делегациям участвовать в Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.