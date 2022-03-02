НБУ закликав МВФ і G7 допомогти протидіяти агресії РФ у фінансовій сфері

Голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до Міжнародного валютного фонду та країн Великої сімки з проханням підтримати протидію агресії Росії у фінансовій сфері.

Зокрема, він закликав їх обмежити участь представників Росії та Білорусі у діяльності цих організацій, включаючи можливість використання її інструментів.

Як повідомляється в листах голови НБУ до директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої та країн Групи семи, банк закликав:

усунути виконавчого директора МВФ від РФ від участі у засіданнях Ради директорів МВФ;

заблокувати для Росії та Білорусі можливість використати недавній розподіл СПЗ, оскільки ці кошти можуть використовуватись для фінансування військових дій проти України;

а також заборонити російській та білоруській делегаціям брати участь у Весняних зборах МВФ та Групи Світового банку.