Правительство уже подготовило программу специальной помощи для украинцев, потерявших работу из-за вторжения России в Украину.

В рамках этой программы граждане получат по 6 500 грн без всяких условий. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать. Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин, у которого Россия забрали возможность работать, получит по 6,5 тыс. грн без всяких условий, — заверил глава государства.

Накануне министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что социальные выплаты, пособия, льготы, субсидии начислены. Их будут выплачивать с 7 по 10 марта. Кроме того, как и предполагалось ранее, 1 марта граждане получат индексированные пенсии.

Украинские пенсионеры смогут получить пенсии, даже если им пришлось бежать от войны в другие города Украины. Граждане, которые во время военных действий сменили свое место жительства на территории нашей страны, и получали социальные выплаты через Укрпочту, смогут получить их в особом порядке по новому месту жительства.

Как получить пенсию, если пришлось убегать от войны – читайте в нашем материале.