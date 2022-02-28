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Факты / Украина / Общество

Как получить пенсию, если пришлось бежать от войны: разъяснение Кабмина

Илья Нежигай редактор ленты
пенсія гроші

Украинские пенсионеры смогут получить пенсии, даже если им пришлось бежать от войны в другие города Украины.

Об этом сообщил Кабинет Министров Украины.

Отмечается, что лица, которые во время военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через Укрпошту, смогут получить выплаты в особом порядке по новому месту жительства.

Людям, сменившим место жительства, следует сообщить о своем местонахождении лично или по телефону:

  • пенсионерам – в органы Пенсионного фонда Украины,
  • получателям денежных пособий – в органы социальной защиты населения.

Пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

– Таким людям выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение АО Ощадбанк как денежный перевод без открытия счета, – говорится в сообщении.

Отмечено, что для получения средств в отделении АО Ощадбанк человеку необходимо предъявить паспорт и справку присвоения РНОКПП (индивидуального налогового номера).

Напомним, ранее правительство Украины приняло шесть важных решений, среди которых, в частности, обеспечение стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения, особенности выплат и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения, координация получения гуманитарной помощи и другие решения.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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