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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українці, які втратили роботу через війну, отримають 6,5 тис. грн допомоги – Зеленський

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Гроші

Уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для українців, які втратили роботу через вторгнення Росії в Україну.

У межах цієї програми громадяни отримають по 6 500 грн без жодних умов. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин, у якого Росія забрали можливість працювати, отримає по 6,5 тис. грн без жодних умов, – запевнив глава держави.

Напередодні міністр соціальної політики Марина Лазебна запевнила, що соціальні виплати, допомоги, пільги, субсидії нараховані. Їх виплачуватимуть  з 7 до 10 березня. Крім того, як і передбачалося раніше, 1 березня громадяни отримають індексовані пенсії.

Українські пенсіонери зможуть отримати пенсії, навіть якщо їм довелось тікати від війни в інші міста України. Громадяни, які під час військових дій змінили своє місце проживання на території нашої країни, та одержували соціальні виплати через Укрпошту, зможуть отримати їх в особливому порядку за новим місцем проживання.

Як отримати пенсію, якщо довелось тікати від війни – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Depositphotos

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