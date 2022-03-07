Как правительство поддержит бизнес во время войны: Шмыгаль назвал пять шагов

Кабмин во исполнение поручения президента Владимира Зеленского сформировал пакет решений, которые должны поддержать бизнес во время войны РФ против Украины, сказал в видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.
– Первое – мы освободим от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй групп на время военного положения и в течение года после его завершения, – сказал глава правительства.
Вторым шагом, по его словам, станет освобождение предприятий и ФЛП третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в том числе тероборону). То есть этот сбор будет уплачен за счет государства.
Третий шаг – отсрочка уплаты налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить.
Четвертый – отсрочка внедрения РРО для всех ФЛП.
– Пятое – правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Также установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса. Все решения, необходимые для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время, – подытожил Шмыгаль.