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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как правительство поддержит бизнес во время войны: Шмыгаль назвал пять шагов

Валентина Летяк редактор ленты
Денис Шмигаль

Кабмин во исполнение поручения президента Владимира Зеленского сформировал пакет решений, которые должны поддержать бизнес во время войны РФ против Украины, сказал в видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первое – мы освободим от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй групп на время военного положения и в течение года после его завершения, – сказал глава правительства.

Вторым шагом, по его словам, станет освобождение предприятий и ФЛП третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в том числе тероборону). То есть этот сбор будет уплачен за счет государства.

Третий шаг – отсрочка уплаты налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить.

Четвертый – отсрочка внедрения РРО для всех ФЛП.

Пятое – правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Также установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса. Все решения, необходимые для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время, – подытожил Шмыгаль.

Фото: Правительственный портал

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